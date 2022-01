Handball : Zwei Talente des TV Aldekerk dürfen auf WM-Teilnahme hoffen

Linksaußen Hannah Nunnendorf und ihre Vereinskameradin... Foto: TV Aldekerk Heinz Spütz

Kerken Linksaußen Hannah Nunnendorf und Torhüterin Norah Kothen nehmen in Frankfurt an der Oder an einem dreitägigen Vorbereitungs-Lehrgang teil.

Die Handball-Weltmeisterschaft der A-Juniorinnen, die vom 3. bis zum 14. August in Georgien stattfindet, wirft bereits ihre Schatten voraus. Der Deutsche Handball-Bund (DHB) ist im Vorfeld der internationalen Titelkämpfe einmal mehr auf zwei Talente aus den Reihen des TV Aldekerk aufmerksam geworden. Linksaußen Hannah Nunnendorf und Torhüterin Norah Kothen befinden sich im Kreis von insgesamt 24 Spielerinnen, die sich ab Montag unter Regie von Bundestrainer Gino Smits in Frankfurt an der Oder zu einem Vorbereitungslehrgang treffen.

Die beiden Talente der Grün-Weißen, die aktuell mit den A-Juniorinnen des TV Aldekerk um den Einzug ins Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft kämpfen und auch schon Einsätze in der Zweiten Bundesliga vorweisen können, sind voller Vorfreude nach Brandenburg gereist. „Das ist eine große Ehre für uns“, sagte Hannah Nunnendorf vor der Abreise. „Ich freue mich über die Chance und die neuen Erfahrungen, die ich in den drei Tagen machen kann.“ Im Fokus des Lehrgangs steht die Weiterentwicklung der Mannschaft mit Blick auf das Highlight im Sommer.

Norah Kothen möchten sich für die WM empfehlen. Foto: TV Aldekerk Heinz Spütz