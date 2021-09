Handball : Vorhang auf für die neue Bundesliga-Saison

Kerken Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen: TV Aldekerk startet mit Heimspiel gegen TuS Königsdorf. Minimalziel ist das Erreichen der Zwischenrunde.

René Baude, Trainer der A-Juniorinnen des TV Aldekerk , und seine Mannschaft haben sich einen langen Sommer über geduldig vorbereitet und dem Saisonstart entgegengefiebert. Jetzt ist der Tag endlich gekommen. Am Samstag startet der Nachwuchs der Grün-Weißen in die neue Bundesliga-Saison und darf sich auf einen spannenden Oktober gefasst machen.

Der Jugendspielausschusses des Deutschen Handball-Bundes (DHB) hat festgelegt, dass alle Spiele in den insgesamt acht Vorrundengruppen bis Ende Oktober über die Bühne gehen sollen. Baude und sein Team müssen somit in diesem Monat auch noch bei den anderen Gruppengegnern in Verl und Leipzig antreten. Doch zum Auftakt steht zunächst in der Vogteihalle das Heimspiel gegen die TuS Königsdorf auf dem Programm (Anwurf 15.30 Uhr).