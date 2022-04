Handball : ATV-Nachwuchs erreicht das Finalturnier

In Frankfurt an der Oder genossen die A-Juniorinnen des TV Aldekerk ihren Triumph in vollen Zügen. Foto: TV Aldekerk

Kerken Deutsche Meisterschaft der A-Juniorinnen: Nach dem Sieg im Hinspiel gewinnt der TV Aldekerk beim Frankfurter HC 32:27. Die Grün-Weißen gehören zum Kreis der vier besten Teams, die den neuen Titelträger ermitteln.

Im Vorfeld der Partie war auf der Homepage des Frankfurter HC noch zur großen Aufholjagd geblasen worden. Die Brandenburgerinnen hätten schon Großes leisten müssen, um den Gästen vom Niederrhein die Endrundenteilnahme noch streitig machen zu können. Der HC legte sich ins Zeug, doch erstickten die Aldekerkerinnen die Bemühungen bereits im Keim. Die ATV-Talente waren mit einem Übernachtungsstopp in Berlin an die Oder gefahren und von Beginn an hellwach. Sie legten vom Anpfiff an eine konzentrierte Leistung auf das Parkett und ließen keine Zweifel am Einzug ins „Final Four“-Turnier aufkommen.