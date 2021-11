Handball : Lösbare Aufgaben für A-Juniorinnen des TV Aldekerk

Kerken Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale um die Deutsche Handball-Meisterschaft bekommen es die A-Juniorinnen des TV Aldekerk mit Borussia Dortmund, HTV Hemer und Buxtehuder SV zu tun.

Auftaktgegner ist am Freitag, 26. November, ab 19.30 Uhr in der Vogteihalle der Nachwuchs von Borussia Dortmund . Die Schwarz-Gelben haben nur ganz knapp den Einzug in die Runde der besten 16 geschafft. Im entscheidenden Spiel gegen den VfL Oldenburg gelang ein 29:28, nachdem die Mannschaft zur Pause bereits mit 10:15 zurückgelegen hatte.

Ein weiteres Mal Heimrecht haben die Baude-Schützlinge am Samstag, 15. Januar, ab 16 Uhr gegen den HTV Hemer. Das Team aus dem Sauerland hatte in Gruppe 7 ungefährdet Platz zwei erreicht. Zum Abschluss ist der TV Aldekerk am Sonntag, 27. Februar, ab 15 Uhr beim Buxtehuder SV gefordert, der sich in Gruppe 1 klar gegen die Nord-Konkurrenten aus Schwerin, Harrislee und Bremen behauptet hatte.