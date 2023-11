Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen TV Aldekerk ist im Heimspiel der klare Außenseiter

Für die weibliche A-Jugend des TV Aldekerk steht das letzte Gruppenspiel in der Handball-Bundesliga auf dem Plan. Die Aldekerkerinnen stehen dabei am Sonntag in der Vogteihalle vor einer Mammutaufgabe, bei der es selbst kühnsten Optimisten schwerfallen würde, auf einen Sieg des Gastgebers zu setzen.