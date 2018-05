Aus Den Vereinen : 90-jähriges Jubiläum mit Live-Musik

Der FC Aldekerk hat zur Jupp-Tillmanns-Sportwoche wieder zahlreiche Jugendmannschaften eingeladen. Foto: FCA

Aldekerk Der FC Aldekerk lädt zur alljährlichen Jupp-Tillmanns-Sportwoche. Neben zahlreichen Turnieren ist auch neben dem Platz für ausreichend Unterhaltung gesorgt. Am Mittwoch geht es los.

Auch wenn es sportlich derzeit bei der ersten Senioren-Mannschaft nicht ganz so optimal läuft - das 90-jährige Jubiläum lässt sich der FC Aldekerk davon nicht vermiesen und lädt traditionell zur Sportwoche um Fronleichnam herum ein: Zwischen Mittwoch, 30. Mai, und Sonntag, 3. Juni, finden in der "Landwehr-Arena" wieder zahlreiche Turniere verschiedener Altersklassen statt. Am Mittwochabend um 17 Uhr bläst dabei die noch junge Mädchenabteilung mit ihren parallel stattfindenden Turnieren der U 15- und U 17-Juniorinnen zum Auftakt. Einen Tag darauf, an Fronleichnam, zeigen die E- und die D-Jugendlichen ab 10 Uhr beziehungsweise 13.30 Uhr ihr Können, ehe die C-Jugendlichen am frühen Abend ab 17 Uhr den Feiertag mit ihrem Wettbewerb abschließen.

Der Freitag steht im Zeichen der ältesten Jugendmannschaften. Sowohl die A- als auch die B-Jugendlichen messen sich ab 17.30 Uhr auf den beiden Plätzen des FCA, bevor am Samstag einige besondere Highlights anstehen. Zunächst beweisen die Bambini ab 10 Uhr, dass aus ihren Reihen vielleicht der nächste Lionel Messi kommen kann. Im Anschluss daran dürfen dann die an den Ball, die diesen Traum schon aufgegeben haben. Beim "Jux-Turnier", das inzwischen bereits zur Tradition geworden ist, können gesellige Vereine, Kegelclubs und Hobby-Teams in entspannter Atmosphäre demonstrieren, was ihnen an fußballerischem Talent noch verblieben ist.



Neben einem Imbisswagen, einer Kuchentheke und kühlen Getränken, die in der gesamten Woche angeboten werden, gibt es am Samstagabend auch noch ausgewählte musikalische Unterhaltung: Das Michael-Weirauch-Trio ist ab 21 Uhr für die Stimmung im Festzelt verantwortlich, anschließend sorgt DJ Dietmar Houken für tanzbare Klänge bis in die Morgenstunden.

Abgerundet wird die Sportwoche, die nach dem langjährigen Jugendleiter Josef Tillmanns benannt ist, vom sonntäglichen Gottesdienst, der um 10.30 Uhr am Sportplatz abgehalten wird, sowie den darauffolgenden F-Jugend-Turnieren. Nicht minder spannend ist zum Abschluss die Gewinnziehung der Tombola, für die in der gesamten Woche Lose erworben werden können - es gibt unter anderem eine Spielkonsole und einen Reisegutschein zu gewinnen.

