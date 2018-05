Lokalsport : 34. Auflage des Radrennens "Rund um Uedem"

Geldern Die 34. Auflage des Radrennens "Rund um Uedem" findet am morgigen Sonntag statt. Angesprochen sind Radtouristikfahrer und Trimmfahrer sowie Familien. Start- und Zielpunkt ist die Hanns-Dieter-Hüsch-Schule an der Meursfeldstraße in Uedem. Von 7.30 bis 10 Uhr können sich die sogenannten Radtouristiker anmelden und bekommen dann ihre Startkarte. Das Startgeld beträgt fünf oder sieben Euro für Trimmfahrer. Schüler und Jugendliche nehmen kostenlos teil.

Nachfolgende Strecken werden angeboten: Tour 1 über 151 Kilometer (Anmeldungen bis 9 Uhr möglich), Tour 2 über 111 Kilometer; Tour 3 über 71 Kilometer; Tour 4 über 43 Kilometer und eine Freizeit-Tour über 30 Kilometer.

Kontrollstellen sind am Schloss Moyland, Schützenhaus Appeldorn und an der BFT-Tankstelle in Sonsbeck eingerichtet.

(RP)