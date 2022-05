Golf : Mit 63 Schlägen in Ziel – das gab es beim GC Issum noch nie

Issum Talentierte Golfer aus ganz Deutschland trafen sich zu den Junior Masters am Pauenweg. Der 16-jährige Stuttgarter Johannes Bossert stellt Rekord auf.

Rund 60 spielstarke Jugendliche aus ganz Deutschland und einigen Nachbarländern kamen jetzt beim Golfclub Issum erstmalig zum Junior Golf Masters an den Niederrhein. Der Club am Pauenweg hatte den Veranstaltern zugesagt, die sportlich sehr gut besetzte Veranstaltung zu organisieren. „Wir möchten unser Engagement für die Jugendarbeit stärken und haben uns schon allein deshalb bereit erklärt, dieses Turnier auf unserer Anlage auszutragen“, so Vizepräsidentin Irina Stachel, die in Issum seit Jahren auch für die Jugendarbeit verantwortlich ist.