Fußball-Bezirksliga Sportfreunde Broekhuysen sind die Tabellenführung schon wieder los

„Die erste Halbzeit war schlecht. Danach haben wir umgestellt. Wir haben zurück in die Partie gefunden und das Spiel gedreht. Ich meine, dass wir unterm Strich nicht unverdient die Punkte mitnehmen“, sagte ein zufriedener FC-Trainer Marco Schacht. Ganz anders die Gefühlswelt von Sebastian Clarke. „Ich habe keine Erklärung für den Leistungseinbruch in der zweiten Hälfte. Ich habe keine Gier und keine Gegenwehr mehr gesehen. Deshalb geht der Klever Sieg in Ordnung“, so der Sportfreunde-Coach.