Jugendfußball Schützenfest: Straelener C-Junioren fast am Ziel

Die C-Junioren des 1. FC Kleve mischen weiterhin in der Niederrheinliga mit. Im zweiten Quali-Spiel gelang ein 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen den TSV Ronsdorf – damit kann das Team von Trainer Umut Akpinar nicht mehr von den ersten beiden Plätzen seiner Vierer-Gruppe verdrängt werden. Samiyan Erkis brachte den 1. FC Kleve nach der Pause mit einem Doppelpack (37., 64.) auf die Siegerstraße. „Ronsdorf war der erwartet körperlich robuste Gegner. Wir haben eine Weile gebraucht, um uns daran zu gewöhnen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann aggressiver und haben mutiger nach vorne gespielt. Nach dem 2:0 war das Ding durch. Ich freue mich unheimlich, dass die Jungs im nächsten Jahr wieder Niederrheinliga spielen werden“, sagte Umut Akpinar. Der Nachwuchs der Rot-Blauen möchte sich am Samstag, 29. Juni, auch noch den Gruppensieg sichern – dazu reicht bereits ein Unentschieden bei den Talenten von Hamborn 07. Kurz vor dem Ziel stehen auch die C-Junioren des SV Straelen, die im zweiten Quali-Spiel ein Schützenfest feierten – die Mannschaft des SC Germania Reusrath wurde mit einem 14:1 (6:0) nach Hause geschickt. Am letzten Spieltag (ebenfalls 29. Juni) reicht beim Remscheider Klub SSV Bergisch Born bereits ein Punkt, um in jedem Fall das Ticket für die Niederrheinliga zu lösen. Neben dem überragenden Mats Prang (16., 21., 28., 49., 54., 56., 60.), Fabian Reichl (29.), Mattis Basten (30.), Jona Mohr (34.), Adrian Jenneskens (52.) und Marvin Verlegh (61.) traf auch Leo Dasbach (53., 69.) für den SVS, was Übungsleiter Jeremie Dohrmann besonders freute. „Leo hat sich im November das Schien- und Wadenbein gebrochen und ist erst seit Mitte Mai wieder im Training. Für ihn haben wir uns besonders gefreut“, so Dohrmann.