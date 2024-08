Neuer Fußballverein Vater-Sohn-Projekt 1. FC Geldern bereichert die Fußballszene

Info

Fußball-Kreispokal: 1. FC Geldern – SV Sevelen (So., 11. August, 15 Uhr).



Fußball-Kreisliga C, Gruppe 3: 1. FC Geldern – 1. FC Geldern II (So., 18. August, 15 Uhr), 1. FC Geldern II – FC Aldekerk III (So., 25. August, 12 Uhr), GW Vernum II – 1. FC Geldern (15 Uhr), 1. FC Geldern II – GW Vernum II (Di., 27. August, 20 Uhr), 1. FC Geldern – SV Issum II (So., 1. September, 15 Uhr), SV Issum II – 1. FC Geldern II (So., 8. September, 12.45 Uhr), SV Veert II – 1. FC Geldern (13 Uhr), 1. FC Geldern II – SV Veert II (So., 15. September, 12 Uhr), 1. FC Geldern – SV Herongen III (15 Uhr), SV Herongen III – 1. FC Geldern II (So., 22. September, 11 Uhr), Kevelaerer SV IV – 1. FC Geldern (13 Uhr), 1. FC Geldern II – KSV IV (So., 29. September, 12 Uhr), 1. FC Geldern – DJK T’den III (15 Uhr), 1. FC Geldern – Viktoria W’donk III (Do., 3. Oktober, 13 Uhr), Geldern II – U. Wetten II (15 Uhr), SV Walbeck III – 1. FC Geldern (Sonntag, 6. Oktober, 11 Uhr), DJK T’den III – Geldern II (13 Uhr).