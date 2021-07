Spontane Impfaktion : 160 Corona-Impfdosen für Kurzentschlossene

Geldern Aktion der Gelderner OTS-Praxisklinik am Samstag. Auch die Spieler des Fußball-Regionalligisten SV Straelen halten ihre Arme bereitwillig hin.

(RP) Zu einer spontanen Impfaktion ruft die OTS-Praxisklinik am Krankenhaus in Geldern auf. Im Medizinischen Versorgungszentrum an der Clemensstraße finden am Samstag, 31. Juli, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, Impfungen für Kurzentschlossene statt.