16.000 Euro gespendet : Aktion der Liebfrauenschule: Laufstark für andere

Am Martinstag übergaben Schülerinnen der Liebfrauen-Realschule in Geldern die Spenden an Vertreter verschiedener Schulprojekte. Foto: Liebfrauenschule Geldern/Schule

Geldern Statt eines Sponsorenlaufs gab es coronabedingt eine Sponsorenwanderung. Über 16.000 Euro kamen zusammen. Die Spenden kommen drei Schulprojekten zugute.

Die Liebfrauen-Realschule hat ihr Patronatsfest in diesem Jahr – coronabedingt – nicht mit einem Sponsorenlauf, sondern mit einer Sponsorenwanderung gefeiert. Bei strahlend blauem Himmel gingen die Mädchen klassenweise im Umkreis von etwa zehn Kilometern an den Start und wanderten zur Schule nach Geldern. Summa summarum kamen über 5200 Kilometer zusammen – und Dank der vielen engagierten Sponsoren eine Summe von 16.165 Euro.

Am Martinstag, an dem das Teilen im Mittelpunkt steht, wurde der Erlös den Vertretern der Schulprojekte übergeben. Aufgrund von Corona war das nur in kleinem Kreis möglich – die Freude darüber war jedoch groß. Mit einem Betrag von je 5300 Euro unterstützt die Liebfrauenschule den in Straelen ansässigen Verein Karunai-Kinder-Hilfe-Indien, der indischen Waisenmädchen ein Heim sowie Bildung und damit eine Zukunft bieten möchte, den in Düsseldorf vom Sozialdienst katholischer Frauen und Männer gegründeten Knackipunkt, der obdachlosen Mädchen und jungen Frauen eine erste Notschlafstelle bietet sowie das Projekt „St. Dominic Savio Children’s Care Academy“ in Tansania, das Aidswaisen ein Heim und eine Schulbildung ermöglicht.