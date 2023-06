Sponsorenlauf am Holländer See Realschüler in Geldern laufen für guten Zweck

Hunderte Schüler, 1400 gelaufene Kilometer und jede Menge Geld für einen guten Zweck – so lässt sich der diesjährige Sponsorenlauf der Realschule An der Fleuth in Geldern zusammenfassen. Stattgefunden hat das Sportevent an der Sportanlage am Holländer See. Jeder Schüler musste in 45 Minuten so viele Runden wie möglich um den See laufen. Beteiligt waren sämtliche Klassen der Jahrgänge fünf bis neun.