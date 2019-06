Arbeiten beginnen am 2. Juli : Splittschicht für Gelderns Straßen

GELDERN Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 2. Juli. Parkverbote beachten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gleich in mehreren Gelderner Ortschaften sanieren die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Straßen und Wirtschaftswege. Dabei erneuern sie die Oberflächen und tragen eine neue Splittschicht auf.

Wie die Stadt Geldern mitteilt, beginnen die Arbeiten am Dienstag, 2. Juli und nehmen dann etwa vier Arbeitstage in Anspruch. Tiefbauamtsleiter Frank Hackstein im Vorfeld zu unserer Redaktion: „Unsere Mitarbeiter können die Arbeiten nur ausführen, wenn keine Fahrzeuge in den Straßen abgestellt wurden. Wir wären daher sehr dankbar, wenn Anwohner und Besucher für rund eine Woche nur außerhalb der betroffenen Straßen ihre Fahrzeuge abstellen.“

Vorgesehen sind die Reparaturen in Geldern auf dem Teil der Jahnstraße zwischen Herzogstraße und Boeckelter Weg, auf dem Vorstädter Weg zwischen Heinrich-Heine-Straße und der Wendeanlage bei Hausnummer 8.

Betroffen ist auch der Meisenweg zwischen Birkenallee und der Wendeanlage bei Hausnummer 48 sowie die Straße Am Pannofen gleich bei der Einmündung in die Vernumer Straße.

In Kapellen arbeitet der Bauhof im Schanzfeld zwischen Lange Straße und In de Wyenhorst, außerdem auch direkt auf der Straße In de Wyenhorst zwischen Schanzfeld und Jupp-Sieben-Straße.

Auf der Boeckelt wird der Kiwittsweg zwischen Danziger Straße und Bartelter Weg saniert. In Vernum repariert die Stadt Geldern Oberflächen auf dem Pottbecker Weg und in Hartefeld den zwischen der ehemaligen Kläranlage und dem Dorf verlaufenden Goorweg.

In Veert sind die Kirchstraße und der Dondertweg betroffen und in Walbeck ein Teil des Schmalkuhler Weges zwischen Kevelaerer Straße und Florastraße, ein Teil des Küpperssteges, der Weg An der Landwehr und ein Teil des Weges An der Fossa.

In Lüllingen wird ein Stück des Broeckstegs saniert und in Pont ein Teil des Wander- und Radweges entlang der Niers. Hier beginnt die Baustelle an der Einmündung des Möhlendycks.