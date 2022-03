Digitaler Spielplatztreff : Gelderns Spielplätze nun in einer App zu finden

Gelderns Spielplätze nun in einer App zu finden

Geldern Der Vorteil: Eltern finden nicht nur die Lage des gewünschten Platzes, seine Ausstattung und Spielmöglichkeiten, sondern können auch selbst Fotos hochladen und den Platz bewerten.

Spielplätze finden, bewerten oder auch sich mit Freunden und anderen Spielplatzfans austauschen – das und einiges mehr ist nun auch für die Spielplätze in allen Gelderner Ortschaften möglich. Wie die Stadt Geldern mitteilt, wurden alle Spielplätze in einer Spielplatz-App gelistet: www.spielplatztreff.de. Monika Gottschlich vom Jugendamt: „Mit der App findet man nicht nur die Lage des gewünschten Platzes und seine Ausstattung und Spielmöglichkeiten, man kann auch selbst Fotos hochladen, den Platz bewerten und sich mit an deren Familien austauschen oder auch Kommentare abgeben.“