Jahreshauptversammlung des Spielmannszuges „Blau-Weiß“ Hartefeld feiert seine Jubilare

Zu einer Änderung des geschäftsführenden Vorstandes kam es während der Jahreshauptversammlung in der Hartefelder Dorfschmiede trotzdem: Gabi Kisters, die sich bereits seit zwölf Jahren um die Kasse des Spielmannszuges und Karnevalsvereins kümmert und schon 24 Jahre den Kartenverkauf für die Hartefelder Karnevalsveranstaltungen abwickelt, beendete ihre Vorstandsarbeit. Für sie rückte Michelle van Stephoudt als neue Kassiererin in den Vorstand nach. Neu besetzt wurde die Position des Zeugwarts, die seit einiger Zeit vakant war. Thorsten Reich nahm das Amt zunächst für die Dauer von zwei Jahren an. In ihren Ämtern bestätigt wurden Laurie und Sven Forthmann, die als Jugendsprecherin beziehungsweise als Vertreter der passiven Mitglieder im Vorstand wiedergewählt wurden.