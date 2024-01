Frohsinn im Adlersaal „Wir lassen es noch einmal krachen“

Die karnevalistischen Nachmittage haben übrigens schon eine lange Tradition in Nieukerk. 1978 gab es den ersten „Hausfrauennachmittag“, damals im alten Pfarrheim in Nieukerk. Die Auftritte fanden so großen Anklang, dass drei Nachmittage dafür angesetzt waren. „Die saßen so eng wie in einer Sardinenbüchse“, erinnern sich diejenigen, die damals dabei gewesen sind. Diejenigen, die kellnerten, kamen kaum durch. Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Eher das Gegenteil war der Fall.