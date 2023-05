Kontrollfahrt zwischen Krefeld und Kleve Spezialzug sucht nach Rissen in Gleisen des Niersexpress

Mancher Fahrgast glaubte am Bahnhof Kevelaer bereits an ein neues Design des Niersexpress oder eine ganz neue Zuglinie. Denn in dieser Woche hielt dort ein blauer Triebwagen, der gelbe und rote Waggons zog. Einsteigen konnte in den ungewöhnlichen Zug allerdings niemand, der wenig später seine Fahrt fortsetzte. Denn in dem auffälligen Fahrzeug werden keine Passagiere transportiert, es ist gewissermaßen ein Kontrollzug für die Strecke.