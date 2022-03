Spendenlauf der Grundschule Nieukerk : Kinder laufen für Kinder

Der Sponsorenlauf der Grundschule Nieukerk soll Kindern aus dem ukrainischen Kriegsgebiet helfen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Nieukerk Die Grundschüler in Nieukerk treten zum Spendenlauf am Mittwoch, 16. März, auf dem Sportplatz am Aermen Düwel an. Man will Gleichaltrigen im ukrainischen Kriegsgebiet helfen.

Von Monika Kriegel

Lang ist’s her, dass die Grundschüler in Nieukerk zum Sponsorenlauf angetreten waren. „Ich glaube, das war mal für ein Klettergerüst“, versucht Jan Heckes, stellvertretender Leiter der OGS und Sportlehrer, zu rekonstruieren. Mit dem 1. Spendenlauf am Mittwoch, 16. März, auf dem Sportplatz am Aermen Düwel geht es irgendwie um mehr. Kinder laufen für Kinder, und zwar jetzt für essentielle Bedürfnisse der Gleichaltrigen im ukrainischen Kriegsgebiet.

„Wie können wir jetzt aktiv mit unseren Möglichkeiten helfen?“ transportierten die Pädagogen aktuelle Krisenlage und Flüchtlingsproblematik altersgerecht in den Schulklassen. Entsprechend sensibilisiert beteiligten sich bereits einige an der erfolgten Sachspenden-Sammlung der Jugendfeuerwehr Nieukerk. Mit dem geplanten Spendenlauf der Marien-Grundschule geht die Schulgemeinschaft von 215 Schülern einen aktiven Schritt weiter. Und zwar wortwörtlich und so weit wie möglich. Beim Spendenlauf umrunden sie 30 Minuten lang so oft die 400-Meter-Bahn, wie es ihre Kondition erlaubt. Jede Umrundung wird auf persönlichen Laufkarten markiert. Danach bitten die Sportler nochmals im Familien-, Freundeskreis, in Geschäften und bei Nachbarn um die Spende des jeweiligen Rundenbetrags, zu dem sie Sponsoren sich zuvor verpflichtet haben.

„Die Laufkarten mit den Sponsorenunterschriften wurden bereits eingesammelt“, erklärt Jan Heckes. „Alles aufaddiert, kommen wir theoretisch auf einen Betrag von 416 Euro pro Runde. Die freiwilligen Beträge sind ganz unterschiedlich hoch: von 10 Cent bis zehn Euro pro Runde ist alles dabei. Wir starten nach dem Aufwärmen etwa um 10 Uhr nach Jahrgängen. So fünf bis acht Runden könnte ein Kind schaffen. Wir sollten den sportlichen Ehrgeiz der Schüler nicht unterschätzen, wenn es um was geht.“ Einen weiteren positiven Nebeneffekt habe der Sponsorenlauf für die Aktiven persönlich, denn der Bewegung sei durch die Corona-Phase häufig ins Hintertreffen geraten, so der 25-Jährige.