Spende der Stiftung Rückenwind Trommlerkorps Sevelen ist startklar für das Jubiläum

Damit die Musikerinnen und Musiker des Trommlerkorps auch bei Veranstaltungen zu denen die Uniform nicht unbedingt erforderlich ist erkennbar sind, wurden für alle aktiven Spielleute neue einheitliche Vereinshemden inklusive der entsprechenden Bestickung angeschafft. So kann das Trommlerkorps Sevelen bestens ausgestattet dem 100-jährigen Bestehen in diesem Jahr entgegenblicken und sich auf viele Besucher beim großen Musikfest am 1. Oktober auf dem Kirchplatz in Sevelen freuen und am 28. und 29. Oktober zu den beiden großen Jubiläumskonzerten im Bürgersaal Issum.