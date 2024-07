Dank Stiftung Rückenwind Spielhäuser für den Kindergarten St. Antonius Sevelen

Dank der großzügigen Spende von der „Stiftung Rückenwind“ konnte sich der St. Antonius Kindergarten in Sevelen in diesem Jahr endlich den Wunsch von „Spielhäuschen für den Garten“ erfüllen. Engagierte Eltern aus Issum-Sevelen haben sich um die Bodenplatten sowie den Aufbau gekümmert. Nach einem kleinen Richtfest sind die Kinder mit großer Neugierde und Spaß auf Entdeckungsreise gegangen, um die Holz-Häuschen mit allen Sinnen zu bestaunen. „Unsere Kinder sind mit leuchtenden Augen auf die vorgelagerten Mini-Terrassen und in die Häuschen gegangen – sie haben sich riesig gefreut“, beschreibt es Kindergartenleiterin Margret Huber. Es hat nicht lange gedauert, da wurden Stühle und Spielzeug herbeigeholt. Die Mädchen und Jungen haben viel ausprobiert und „sich eingerichtet“ – und nebenbei ganz spielerisch räumliches Vorstellungsvermögen entwickelt und erfahren, wie viel Platz sie haben. Auch die Fachkräfte freuen sich sehr über das Spielhäuschen. Schon nach kürzester Zeit konnten sie feststellen, dass die Kinder ihre Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenzen erweitern. Diese sind im Spiel miteinander sehr wichtig, gerade auch um die entstehenden Meinungsverschiedenheiten zu klären und Kompromisse zu entwickeln. An den heißen Sommertagen bieten die Holzhäuschen angenehmen Schatten und eine schöne Rückzugsmöglichkeit. „Eine tolle Investition, die nun täglich im Kita-Alltag begeistert von Groß und Klein genutzt wird. Im Namen unserer Kinder und Fachkräfte möchten wir uns dafür herzlich bedanken“, so die Mitarbeiter des Sevelener St.-Antonius-Kindergartens mit ihrer Leiterin Margret Huber. Der Kindergarten St. Antonius ist eine fünfgruppige Kindertageseinrichtung in Sevelen, die aktuell rund 100 Kinder besuchen.