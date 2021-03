Aktion der Voortmann GmbH & Co. KG in Issum : Der „faulste Drucker“ hilft der Aktion Lichtblicke

Aktion der Voortmann GmbH & Co. KG in Issum

Issum Die Firma Voortmann aus Issum achtete auf den Papierverbrauch beim Drucken. Das eingesparte Geld floss als Spende an die Aktion Lichtblicke.

Mit einem Betrag von 3081,62 Euro unterstützt das Issumer Unternehmen Voortmann in diesem Jahr die Aktion Lichtblicke. Die Belegschaft hatte zuvor in einer Mitarbeiterabstimmung den Verein Aktion Lichtblicke aus drei sozialen Projekten zum Sieger gewählt.

Christian Loy, geschäftsführender Gesellschafter der Voortmann GmbH & Co. KG, überreichte per Videokonferenz den symbolischen Spendenscheck an die Aktion Lichtblicke. Der seit 1998 bestehende Verein unterstützt Kinder, Jugendliche und ihre Familien in ganz Nordrhein-Westfalen, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind.