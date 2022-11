Spendenaktion von „Betten Giesberts“ : Kissen-Kauf hilft den „Sprachdrachen“

Corinna Engfeld (2.v.r.) und Daniela Verhoeven (r.) freuen sich über die Spende von „Betten Giesberts“ für das „Sprachdrachen“-Projekt. Mit im Bild: die beiden Geschäftsführer Johannes (l.) und Sebastian Giesberts (2.v.l.). Foto: Stadt Geldern/Seybert

Geldern Anfang des Jahres starteten drei Gelderner Innenstadt-Grundschulen mit der Öffentlichen Bücherei das Projekt. Nun dürfen sich die Organsiatoren über eine 4000-Euro-Spende von „Betten Giesberts“ freuen.

(RP) Als Ende Februar in der Ukraine der Krieg ausbrach und viele ukrainische Familien in die Flucht getrieben wurden, wollte auch das Gelderner Geschäft „Betten Giesberts“ Hilfe leisten und startete kurzerhand eine Spendenaktion. Wurde zum Beispiel ein Kissen oder eine Matratze verkauft, landete über einen gewissen Zeitraum ein fester Betrag im Spendentopf. Mehr als 4000 Euro sind so am Ende zusammengekommen. Als es nach Abschluss der Aktion darum ging, einen passenden Spendenadressaten zu finden, vermittelte die Stadt Geldern an das noch junge Grundschul-Projekt „Sprachdrachen“.

Sebastian Giesberts, neben seinem Vater Geschäftsführer von „Betten Giesberts“, freut sich, dass die Spendenaktion so erfolgreich gelaufen ist. „Wir finden es klasse, dass Gelderner Kinder nun davon profitieren. Wir möchten uns deshalb auch noch einmal bei allen Kunden bedanken.“ Beim Projekt „Sprachdrachen“ profitieren pro Projektrunde 30 Gelderner Vorschulkinder aus verschiedenen Nationen und ihre Familien von einer außerschulischen Sprachförderung. Partner des Kooperationsprojekts sind die Innenstadt-Grundschulen St.-Michael-, St.-Adelheid- und Albert-Schweitzer-Schule sowie die Bücherei.

Initiiert wurde das Projekt, nachdem den Grundschulen bei den vorbereitenden Einschulungstests für das aktuelle Schuljahr bei den Vorschulkindern teilweise deutliche Defizite im Hinblick auf die Sprachfähigkeit aufgefallen waren. „Ein Trend, der auch bereits in den Kindergärten zu bemerken war und im Kindergartenalltag nicht aufzufangen ist“, sagt Corinna Engfeld, Leiterin der St.-Michael-Grundschule, die das Projekt Anfang des Jahres angestoßen hatte. Die Stadt Geldern unterstützte die Projektpartner bei der Beantragung von Fördermitteln über die „Komm-An“-Initiative des Landes NRW. Somit wurde die Finanzierung von 30 Hörstiften und Büchern möglich. Ziel des „Sprachdrachen“-Projekts ist es, bei Kindern mit eingeschränkter Sprachfähigkeit spielerisch die Lust am Lesen und am gesprochenen Wort zu wecken.

In der ersten Projektrunde fanden für 30 Kinder zwischen Februar und Juni jeweils zehn Termine statt – immer in der Bücherei. Die Kinder wurden dabei in drei Gruppen aufgeteilt, damit die Sprachförderung möglichst effizient verläuft. Durchgeführt wurden die Fördereinheiten von Lehrerinnen und Lehrern sowie dem geschulten Bücherei-Team. Während der Termine wurde den Kindern beispielsweise vorgelesen, in Gruppenarbeiten wurde das Gehörte vertieft oder es wurde gebastelt.

„Im Mittelpunkt standen das Vorlesen und gemeinsame Sprechen zu verschiedenen Themen“, sagt Daniela Verhoeven, Leiterin der Öffentlichen Bücherei. „Das Vorlesen war so gestaltet, dass die Kinder zum Sprechen animiert wurden. Themen wie Farben, Formen, Gegenstände und Gegebenheiten standen im Bezug zum Alltag der Kinder.“ Und das Projekt trägt bereits erste Früchte, berichtet Corinna Engfeld. „Das Sprachverständnis der Kinder, die an der ersten Runde des Projekts teilgenommen haben, hat sich deutlich erhöht.“ Überprüfen ließ sich die Leistungssteigerung, indem die jetzigen Erstklässler den gleichen Test wiederholt haben, den sie im November vorigen Jahres als Vorschulkinder schon einmal gemacht haben. Durch die Spende von „Betten Giesberts“ sei nun die zweite Projektrunde gesichert. Beginnen werden die Einheiten im Januar. Erneut dürfen wieder 30 Kinder an jeweils zehn Einheiten teilnehmen.

