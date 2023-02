Benefizaktion in Straelen Gymnasium sammelt Spenden für Erdbebenopfer

Als die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Straelen am Morgen des 6. Februar die Nachricht der verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien erreichte, war eines schnell klar: Die Opfer der Katastrophe brauchen Hilfe. Gerade da so viele Kinder und Jugendliche betroffen sind, entschloss sich die Schülervertretung (SV), eine spontane Spendenaktion zu initiieren. In Absprache mit Schulleiterin Kerstin Schneider entstand schnell ein Plan, wie man es den Straelener Schülerinnen und Schülern ermöglichen kann, die Menschen im Katastrophengebiet durch kleine finanzielle Spenden zu unterstützen. Unter dem Motto „SGS hilft“ entstand so in den Pausen der nächsten Tage eine stark besuchte Spendenstation. Ob Münze oder Schein, war hierbei egal, denn jeder Cent zählt. Mit einem abschließenden Kuchenverkauf kamen so 900 Euro zusammen. Diese Summe wurde durch einen Spendenaufruf auf dem Instagram-Account der SV (@sv.sgs) durch Ehemalige sowie Eltern um weitere 300 Euro aufgestockt. So können nun 1200 Euro an die Spendenaktion des Deutschen Roten Kreuzes überwiesen werden. Das SGS beweist hiermit, dass Gemeinschaft in solchen Krisensituationen zählt. Die Schülervertretung bedankt sich bei allen Spendern und Unterstützern.