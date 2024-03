Beitrag der Schützenvereine Spende für das Amelandlager Sevelen

In diesem Jahr haben sich die beiden Bruderschaften dafür entschieden, 500 Euro aus dem Spenden-„Topf“ der Tannenbaum-Sammelaktion an das Amelandferienlager Sevelen zu spenden. Der Scheck wurde durch Vertreter beider Bruderschaften an Lager-Leiter Thomas Roosen überreicht. Er freute sich sehr über die Unterstützung für das Ferienlager 2024. Der restliche Ertrag der Aktion wurde auf beide Bruderschaften aufgeteilt und soll der Jugend beider Vereine zu Gute kommen.