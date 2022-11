Benefiztour für Tiere in Not : Feuerwehrmänner erlaufen 2000 Euro für Tierheim

Benefiztour für Tiere in Not

Geldern Jens Gallois und Christoph Hangert machten einen Benefiz-Marsch. Das Geld ist unter anderem für die Renovierung im Kleintierhaus bestimmt.

Der Marsch, den die beiden Feuerwehrleute im September in voller Montur absolvierten, führte von Rheinberg nach Essen und betrug somit mehr als 51 Kilometer. Nachdem in den Medien bereits vielfach über die beachtliche Leistung der Feuerwehrmänner berichtet wurde, übergaben die beiden Initiatoren dieses besonderen Marsches nun den Spendenscheck an den Vorstand des Tierschutzvereins Geldern und Umgebung.