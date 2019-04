IHK organisiert Veranstaltung in Geldern : Speed-Dating für Geflüchtete und Unternehmer

Geldern Geeignete Auszubildende und Fachkräfte finden – das stellt viele Arbeitgeber vor eine Herausforderung. Eine Chance bieten Kandidaten aus dem Kreis der Neuzugewanderten. Um die Kontaktaufnahme und den Austausch zu erleichtern, veranstaltet die Niederrheinische IHK bereits zum sechsten Mal ein Speed-Dating für Geflüchtete und Unternehmer aus der Region.

Am 8. Mai in Duisburg und am 9. Mai in Geldern können sich Arbeitgeber ein erstes Bild von den ausgewählten Bewerbern machen.