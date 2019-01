Geldern: SPD will Wasserstoff statt Diesel für RE 10

Geldern Der Niers-Express ärgert vor allem Pendler mit Ausfällen auf der Strecke zwischen Kleve und Düsseldorf. Nun schlagen die Gelderner Sozialdemokraten einen alternativen Antrieb für den Zug vor, der ganz ohne Emissionen auskäme.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

„Die Bahnstrecke des RE 10, die für Geldern eine Anbindung nach Kleve und in die Landeshauptstadt Düsseldorf bedeutet, sorgt immer wieder durch Unzuverlässigkeiten und Störungen für Ärger – vor allem bei Berufspendlern“, heißt es in der Mitteilung. Darum wird seit einigen Monaten ein alternativer Antrieb diskutiert, der den Bahnpassagieren auch mehr Zuverlässigkeit bringen soll. Im Sommer vergangenen Jahres hat sich eine Initiative gegründet, die eine Elektrifizierung der Strecke anstrebt.

Die beiden von Alstom in Salzgitter hergestellten Prototypen sind seit mittlerweile vier Monaten auf der knapp 100 Kilometer langen Strecke in Niedersachsen unterwegs. Da es keine Oberleitung gibt, fuhren dort bislang nur Dieseltriebwagen – so wie es auch auf der Strecke des Niers-Express der Fall ist.

Bei den Zügen mit Brennstoffzellen fallen im Betrieb keine Abgase an, aus dem Auspuff strömt reiner Wasserdampf. Das funktioniert so: Die Brennstoffzellen wandeln Wasserstoff und Luft in Wasser um, wodurch Strom entsteht, der die Lithium-Ionen-Akkus an Bord auflädt und den Elektromotor antreibt. Für den Betrieb brauchen die Züge eine Wasserstofftankstelle. 1000 Kilometer schaffen die Regionalzüge in Niedersachsen mit einer Tankfüllung.