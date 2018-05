Straelen: SPD will mobile Sparkasse für Herongen

SPD will mobile Sparkasse für Herongen

Vergangenheit ist die Sparkassenfiliale in Herongen. Foto: G.s.

Straelen Vorbild in anderen Kommunen. Die Fraktion soll die Idee im Straelener Stadtrat auf den Weg bringen.

In einer lebhaften Mitgliederversammlung hat sich die Straelener SPD mit einer Reihe von Themen beschäftigt, die von der Sicherstellung des Straelener Schulangebots über die Parkplatzsituation bis zur Begrenzung des Flächenverbrauchs in der Blumenstadt reichte. Nicht zu den Akten legen wollen die Sozialdemokraten die Schließung der Sparkassenfiliale in Herongen.