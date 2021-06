Von Kevelaer lernen : SPD Geldern will Bürger besser informieren

Geldern Wie es besser geht, zeige der Blick nach Kevelaer: Über eine Internetseite werden die Bürger über die Stadtkernerneuerung informiert und können sich dort auch selbst mit Ideen einbringen.

Die SPD-Fraktion ist unzufrieden, wie in Geldern mit Themen wie Bürgerinformation, -beteiligung und -partizipation umgegangen wird. Anlass ist die erneut geführte Diskussion um die Einführung von Rats-TV – einer Übertragung von Rats- und Ausschusssitzungen im Internet per Live-Stream. „Vor allem in Fragen von Stadtentwicklung und Stadterneuerung ist die Fragestellung von besonderer Relevanz, stellt aber offensichtlich für viele öffentliche Verwaltungen, so auch für unsere, eine besondere Herausforderung dar“, teilt SPD-Ratsmitglied Hejo Eicker mit.