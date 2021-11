Mobilität in Straelen : SPD Straelen will längere Fußgängerzone prüfen lassen

Straelen Wie können Fußgänger, Auto- und Radfahrer sicher in der Stadt unterwegs sein? Zum Thema Mobilität hatten sich die Straelener Sozialdemokraten in Jülich umgesehen.

Das Mobilitätskonzept der Stadt Jülich und auch der Rundgang durch die Innenstadt zeigten die Probleme auf: In Einkaufsbereichen, die nicht als Fußgängerzonen ausgewiesen sind, gibt es in den Haupteinkaufszeiten erhebliches Verkehrsaufkommen. Dazu kommen unbefriedigende Kreuzungssituationen, ein problematisches Miteinander der Verkehrsteilnehmer sowie fehlende Barrierefreiheit und fehlende oder nicht ausreichend breite Radwege. Die Überschrift für jedes Verkehrskonzept lautet für die SPD deshalb: aus einer autogerechten Stadt eine menschengerechte Stadt machen. Dazu müssen die Mobilitätsbedürfnisse hinterfragt werden, die sich in vielen Fällen gar nicht als Bedürfnisse erweisen, sondern als reine Gewohnheiten. Veränderungen gehen nicht konfliktfrei. Hier wie da wehrt sich die Kaufmannschaft gegen jede Einschränkung von Verkehr und von Parken in den Geschäftsstraßen. Die Experten für Innenstadtplanungen kommen allerdings zu dem Ergebnis „Mehr Kundschaft durch bessere Aufenthaltsqualität“.