SPD Straelen : Insektenhotel und Blühstreifen an Route der Jahresbäume

Christa Richarz und Daniel Boysen vor der Insekten-Nisthilfe. Foto: SPD

Auwel-Holt Gemeinsam mit dem NABU wurde jetzt in Auwel-Holt an der „Route der Jahresbäume“ eine Insekten-Nistwand in ehrenamtlicher Arbeit erstellt und aufgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit etwa einem Jahrzehnt wächst an der Straße „Am Reitplatz“ in Auwel-Holt die „Route der Jahresbäume“, die zu einem ansehnlichen Lehrpfad geworden ist. Entstanden war der Gedanke aus einer Initiative von SPD-Ortsverein und Stadtratsfraktion unter dem Titel „Mehr Grün in die Stadt“, die vor 25 Jahren gestartet wurde. Damals wie heute ist das Ziel, dass Bürgerschaft, Schulen, Kindergärten, Vereine und andere Organisationen in der Stadt den Ball aufnehmen und auch an anderen Stellen für mehr Grün aktiv werden.