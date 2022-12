Umweltaktion SPD Straelen pflanzt eine Buche

„Eine echte Europäerin“, so wird die Buche wegen ihres verbreiteten Vorkommens von Süd- bis Nordeuropa genannt. In diesem Jahr wurde die Rotbuche, in der Kurzform Buche genannt, zum „Baum des Jahres“ gekürt. Bereits zum elften Mal hat die SPD Straelen den jeweiligen Baum des Jahres an der Straße „Am Reitplatz“ in Auwel-Holt gepflanzt und so eine „Allee der Jahresbäume“ geschaffen. Vor jedem Baum steht ein Schild mit der Beschreibung der Eigenschaften und Besonderheiten der Baumart. „Der Besuch hier ist sicher ein Beitrag zur Umweltbildung, es hat den Charakter eines Lehrpfads, der zudem an einer grenzüberschreitenden Fahrradroute liegt“, sagte Initiator Otto Weber bei der Vorstellung des neuesten Baumes.