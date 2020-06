Kommunalwahl in Straelen : SPD setzt auf Renate Kuckla und Otto Weber

Die Sozialdemokraten unterstützen als Bürgermeisterkandidat den parteiübergreifenden Bewerber Bernd Kuse, Kämmerer der Stadt Straelen. Zudem wurden Eckpunkte des Programms zur Stadtratswahl vorgestellt.

Die SPD in Straelen ist für die kommende Kommunalwahl im September 2020 gerüstet. Renate Kuckla und Otto Weber führen die Reserve-Liste an. Als Bürgermeisterkandidaten unterstützt die SPD den parteiübergreifenden Kandidaten Bernd Kuse, derzeit Kämmerer der Stadt Straelen. Kreistagskandidat ist Niklas Dietze, Zudem wurden Eckpunkte des Programms zur Stadtratswahl Straelen vorgestellt.

Mit den Ergebnissen der Aufstellungsversammlung der SPD Straelen in der Mensa der Bofrost-Halle zeigte sich Vorsitzender Joachim Meyer zufrieden: „Die inhaltlichen und personellen Vorschläge unseres Vorstands fanden bei den Mitgliedern eine breite Unterstützung. Die monatelange Vorbereitung hat sich gelohnt“. Meyer berichtete dann auch über die Gespräche mit allen Interessenten, die am Ende zu Einstimmigkeit im Vorstand geführt haben.

An die Spitze der Kandidatenliste für die Blumenstadt wählten die Sozialdemokraten mit Otto Weber und Renate Kuckla zwei in der kommunalpolitischen Arbeit erfahrene Mitglieder. „Unser Ziel ist eine Mischung aus erfahrenen und jungen Kandidaten“, machte Renate Kuckla in der Diskussion deutlich. Otto Weber erläuterte die Eckpunkte der SPD Straelen zur Stadtratswahl, von denen einige Themen bereits vorab veröffentlicht wurden und auf Zuspruch trafen. Es beginnt mit der Unterstützung der Menschen im Ehrenamt in Kirchen, Vereinen, Parteien und Gewerkschaften, die mit ihrem Einsatz die Gesellschaft zusammenhalten.