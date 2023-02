Haushalt in Straelen SPD will behindertengerechtes WC auf Heronger Friedhof

In einer Klausurtagung der Straelener SPD-Fraktion haben Bürgermeister Bernd Kuse und Kämmerer Uwe Marksteiner den Entwurf des Haushalts für 2023 und die Finanzplanungsjahre bis 2026 vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass die Preissteigerungen auf breiter Front sich auch im städtischen Haushalt abbilden. Dennoch zog die SPD-Fraktion ein positives Fazit: „Wir investieren in Straelen weiter in die Zukunft der Stadt. Dazu gehören die Bildung mit dem Ausbau des Offenen Ganztags und der Erweiterung der Katharinen-Grundschule und der Sekundarschule. Für die Jugend wird ein Skate- und Bikerpark in Hetzert geplant, der Wohnungsbau kommt in verschiedenen Bereichen voran“, erläutert Fraktionsvorsitzender Otto Weber. Auch sei die Fortsetzung der Dorferneuerung in Herongen eingeplant.