Antrag wird im Stadtrat diskutiert : SPD Straelen für „Dezentralen Stadtgarten“

Straelen Erlöse aus dem Verkauf von Flächen am Stadtgarten sollen für den Erwerb von Grundstücken für neue Grünflächen verwendet werden. Auf diese Weise soll ein Grünflächenkonzept erstellt werden.

Die Straelener SPD hat die Diskussionen im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planung zum Bau eines Kindergartens an der Beethovenstraße angrenzend zum Stadtgarten zum Anlass für neue Überlegungen zur Sicherung von Grünflächen, Ruhe- und Spielräumen genommen. Zur Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 6. Mai, beantragt die SPD, die Erlöse aus dem Verkauf von Flächen am Stadtgarten unmittelbar für den Erwerb von Grundstücken für neue Grünflächen zu verwenden.