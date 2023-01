Aktion in Straelen Rundgang zu „Stolpersteinen“ in der Blumenstadt

Straelen · Mit einem Rundgang durch die Innenstadt erinnert die SPD Straelen an ehemalige jüdische Mitbürger. Treffpunkt am Sonntag ist um 15 Uhr am Brunnen am Johann-Giesberts-Platz.

25.01.2023, 15:00 Uhr

Einige der Stolpersteine in Straelen, die an ehemalige jüdische Mitbürger erinnern. Foto: SPD