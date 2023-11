Baumpflanztag in Straelen SPD Straelen ergänzt Route der Jahresbäume

In diesem Jahr wurde die Moorbirke zum Baum des Jahres ausgerufen. Wie der Name schon sagt, eignet sich diese Baumart für den Standort am Reitplatz nicht. Deshalb greift die Straelener SPD auf einen früheren Jahresbaum zurück. Gepflanzt wird ein Wildapfel, Baum des Jahres 2013. Die Unterstützung kommt wie in jedem Jahr von Mitarbeitern des Bauhofes der Stadt, damit der Baum fachmännisch in den Boden kommt.