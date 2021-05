Anfrage der SPD Straelen : Straelens Jugend kommt gut durch die Krise

Straelen Anfrage der Sozialdemokraten an die Stadtverwaltung führte zu befriedigenden Antworten. Die meisten Schulabgänger sind in Sachen Ausbildungsplatz versorgt.

( „Die Zahlen zeigen, dass die Auswirkungen der Corona-Krise auf Arbeits- und Ausbildungsplätze in Straelen derzeit beherrschbar sind.“ So bewertet Daniel Boysen, der stellvertretende Vorsitzende der Straelener SPD-Fraktion, die Antworten der Verwaltung auf eine Anfrage der Sozialdemokraten im Ausschuss für Wirtschaftsförderung. Erfreulich seien dabei insbesondere die Feststellungen der Schulleitungen, dass sich die Situation der Jugendlichen bei der Fortsetzung der Schullaufbahn oder der Aufnahme einer Ausbildung „wie in einem ganz normalen Jahr darstelle“.