Kommunalpolitik : SPD stimmt sich auf Europawahl ein

Geldern Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks war beim Ortsverein Geldern zu Gast.

Die Mitgliederversammlung der Gelderner SPD in den Räumlichkeiten des Freizeitcenter Janssens stand zu Beginn im Zeichen der im Mai anstehenden Europawahl. Die beiden Co-Vorsitzenden, Vera van de Loo und Lars Aengenvoort, schworen die Genossinnen und Genossen auf den kommenden Wahlkampf ein: „Wir glauben, dass wir ein gutes Programm haben und die Menschen damit erreichen können“, so Aengenvoort.

Ihre Eröffnung nutzte die „Doppelspitze“ allerdings auch, um das vergangene Jahr aus Sicht des Vorstands Revue passieren zu lassen. „Wir hatten einige interessante Veranstaltungen in 2018 und dies wollen wir auch 2019 fortsetzen“, so Vera van de Loo. Die gut besuchte Bürgerversammlung in Veert bezüglich des neuen Feuerwehrhauses sei ein erster Schritt gewesen.