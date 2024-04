Vorschläge der SPD-Fraktion Gelderns Straßen sollen sicherer werden

Ratsmitglied Ulrike Michel: „Am Kreisverkehr in Vernum sehen wir Probleme beim Zusammentreffen von Fahrrad- und Autoverkehr. Der Geh-Radweg endet abrupt. Hier ist dringend eine bessere Führung oder Sicherung für Radfahrer beim Spurwechsel kurz vor dem Kreisverkehr erforderlich.“ Zudem fordert die SPD eine stärkeres Tempolimit. Tempo 70 auf der Vernumer Straße im Abschnitt zwischen Duisburger Straße und Am Pannofen erscheine als zu hoch. Es soll geprüft werden, ob Tempo 50 hier nicht sinnvoller wäre. Der Überweg zum Abbiegen in den Grünen Weg sei schlecht erkennbar. Die Querungen sollten generell rot gekennzeichnet sein um mehr Sicherheit zu geben. Die Sperrung Grüner Weg sollte mit größerem Abstand so hergerichtet werden, dass auch Dreiräder, Lastenräder und Rollstühle durchkommen können. Gleiches gelte auch für alle anderen Sperrungen im Stadtgebiet.