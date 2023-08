Für Refill-Stationen werben SPD will Trinkwasserangebot in Geldern ausbauen

Die Gelderner SPD-Fraktion möchte das kostenlose Trinkwasserangebot in der Stadt verbessern beziehungsweise ausbauen. Nachdem die Stadtwerke Mitte Juli einen neuen Trinkbrunnen auf dem Marktplatz in Betrieb genommen haben, wünschen sich die Sozialdemokraten öffentliche Wasserspender auch an anderen zentralen Stellen im Stadtgebiet, um den Menschen frisches, sauberes und kostenloses Trinkwasser zur Verfügung stellen zu können.