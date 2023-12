Gegen den Trend SPD stimmt dem Issumer Haushalt nicht zu

Sparen um jeden Preis ist mit der SPD nicht zu machen. Das haben die Issumer Sozialdemokraten schon in der Vergangenheit immer wieder betont. In diesem Jahr führt es dazu, dass sie dem Haushalt nicht zustimmen. Auch, weil der neue Haushalt mit Steuererhöhungen verknüpft ist, betont der Fraktionsvorsitzende der SPD, Sascha Kujath. So steigt die Grundsteuer A von 232 auf 259 v.H. und die Grundsteuer B von 457 auf 501 v. H.