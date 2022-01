In Videokonferenz mit der SPD Straelen : Kandidat Aengenvoort stellt sich Straelener SPD vor

Straelen Lars Aengenvoort aus Geldern kandidiert für die SPD im südlichen Teil des Kreises Kleve. Jetzt stellte er sich und seine Ziele für das Land im Rahmen einer Video-Konferenz bei der Straelener SPD vor.

Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Mit dem 31-jährigen Lars Aengenvoort aus Geldern kandidiert für die SPD ein Vertreter der jungen Generation im südlichen Teil des Kreises Kleve. Jetzt stellte er sich und seine Ziele für das Land im Rahmen einer Video-Konferenz bei der Straelener SPD vor.

Seit 2015 arbeitet Aengenvoort als sachkundiger Bürger und aktuell als Ratsmitglied in den Gremien des Gelderner Stadtrates und der SPD-Fraktion mit. Nach seinem Studium an der Hochschule Kleve mit den Schwerpunkten Umwelt, Sicherheit und Hygiene ist er nun in einem Ingenieursbüro in Viersen als Sicherheitsingenieur tätig.