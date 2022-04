SPD-Landtagskandidat besucht die Erzeugergenossenschaft : Aengenvoort hört von Landgard-Sorgen

Straelen SPD-Landtagskandidat Lars Aengenvoort informierte sich in Herongen vor Ort über die mittel- und langfristigen Herausforderungen für Landgard und die Mitgliedsbetriebe der Genossenschaft.

Riesige Hallen voller Blumen und ein Kommen und Gehen von Lastwagen: So kennt man Landgard in Herongen. Doch auch dort sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die damit steigenden Energiepreise spürbar. SPD-Landtagskandidat Lars Aengenvoort informierte sich vor Ort über die mittel- und langfristigen Herausforderungen für Landgard und die Mitgliedsbetriebe der Genossenschaft.

Problematisch für die Branche sei es, den Mitarbeiterbedarf zu decken, zeitaufwendige Zertifizierungen durchzuführen und vor allem die steigenden Energiekosten zu tragen. Bert Schmitz, Aufsichtsratsvorsitzender der Landgard eG, weiß, dass viele Betriebe zu kämpfen haben, denn die Gewächshäuser müssen beheizt werden. So kann ein deutsches Produkt schnell mehr kosten, als eines aus dem Ausland. „Der Konsument hat durch sein Einkaufsverhalten natürlich maßgeblichen Einfluss darauf, wie es für die deutschen Anbauer weiter geht beziehungsweise ob es für ihn weiter geht“, deutete Schmitz an. Er rechnet damit, dass einige Erzeuger im schlimmsten Fall aufgrund der steigenden Kosten und der erläuterten Situation die Bewirtschaftung ihrer Betriebe auslaufen lassen müssen. Nicht nur bei der Energie kommt es zu extremen Preissteigerungen, auch die Substrate und weitere Betriebsmittel haben sich deutlich verteuert. Vor allem der internationale Wettbewerb macht den Produzenten, begründet durch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, Sorgen. „Der Gartenbau ist am Niederrhein essentiell und soll weiterhin so erhalten bleiben“, sagte Aengenvoort. Er freute sich über den offenen Austausch und wird einige Informationen mit in den Landtag nehmen, sofern er gewählt wird.