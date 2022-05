SPD-Landtagskandidat bei Schaffrath in Geldern : Medientechnologie braucht Fachkräfte und Energiesicherheit

SPD-Landtagskandidat bei Schaffrath in Geldern

Geldern „Schaffrath ist in der Tat ein wichtiger Arbeitgeber für Geldern und den Südkreis Kleve“, sagte Landtagskandidat Lars Aengenvoort anerkennend.

SPD-Landtagskandidat Lars Aengenvoort besuchte gemeinsam mit örtlichen SPD-Ratsmitgliedern in Geldern das Medienunternehmen Schaffrath. Zu Schaffrath Druckmedien gehört auch eine Digitalagentur mit Standort in Geldern und Köln. „Wir sind Experten für die analoge und die digitale Kommunikation und entwickeln für unsere Kunden passgenaue Lösungen. Unsere Mannschaft kann somit beides – Print und Digital“, warb Alexander Hornen, Geschäftsführer der L.N. Schaffrath Digital Medien GmbH, für die Mediengruppe. Fachkräftegewinnung sei ein wichtiges Thema für das Gelderner Traditionsunternehmen mit über 200 Mitarbeitenden allein am Standort Geldern.