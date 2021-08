SPD-Politiker zu Gast in Straelen : Thomas Kutschaty bei Bofrost

Straelen Der SPD-Landesvorsitzende machte während seiner Sommertour Station in Straelen. Dabei ging es auch in die Tiefkühl-Lagerhäuser der Firma.

Auf seiner Sommertour hat der SPD-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty Station bei Bofrost gemacht. Gemeinsam mit dem Bundestagskandidaten Bodo Wißen, dem SPD-Kreisvorsitzenden Thorsten Rupp, seiner Stellvertreterin Vera van de Loo und anderen SPD-Mitgliedern besuchte der Landtagspolitiker den europäischen Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten in Straelen. Wißen hatte den Termin initiiert und erklärt: „Bofrost ist ein wichtiges Unternehmen für den Kreis Kleve. Hier gibt es viele Arbeitsplätze, und die Tiefkühlspezialitäten sind weit über den Kreis Kleve hinaus in ganz Europa bekannt.“

Bei hauseigenen Kuchenkreationen stellten Geschäftsführer Sebastian Schlag und die Leiterin der Unternehmenskommunikation, Andrea Merkens, Bofrost vor. Das Unternehmen sah sich durch Corona herausgefordert, weil in kürzester Zeit viele Abläufe angepasst werden mussten. Am Ende führten das flexible Reagieren auf die Corona-Pandemie und die Umstellung auf die kontaktlose Belieferung bisher aber zu einer Kunden- und Umsatzsteigerung.

„Besonders für alte und kranke Menschen war und ist die kontaktlose Lieferung des Tiefkühlspezialisten eine Sicherheit in Krisenzeiten. Von wirtschaftlichem Erfolg müssen aber auch immer die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren“, so Kutschaty.

In den Tiefkühl-Lagerhäusern, bei minus 24 Grad und mit der entsprechenden Schutzkleidung gut eingepackt, zeigten sich die Gäste beeindruckt vom selbst entwickelten Lagenpalettierer, der Produkte für die Belieferung der 115 Niederlassungen in Deutschland und für die Bofrost-Ländergesellschaften palettenweise kommissioniert. Am zuletzt besichtigten Blockheizkraftwerk wurde erklärt, wie gleichzeitig elektrische Energie und Wärme nutzbar gemacht wird. Das Besondere beim Bofrost-BHKW: Ein Absorber wechselt die entstandene Wärme in Kälte um. Die Kälteleitungen des Absorbers sind mit der Kälteanlage verbunden und kühlen somit die Kühlhäuser. Die gewonnene Leistung entspricht ungefähr dem Bedarf einer Wohnsiedlung oder eines Hallenbads. Damit deckt das Blockheizkraftwerk etwa zwei Drittel des gesamten Strombedarfs des Standorts am Niederrhein. Das sei, so die Firma, umweltschonend und kostengünstig.