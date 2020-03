Kommunalpolitik : Peter Helbing führt Kerkens SPD

Kerken In die Kommunalwahl gehen die Sozialdemokraten ohne eigenen Bürgermeisterkandidaten. Sie unterstützen Amtsinhaber Dirk Möcking. Fraktionsvorsitzender Uwe Priefert steht auf Platz eins der Reserveliste.

An einem Tag, rechtlich aber in zwei getrennten Versammlungen, stellte die SPD die Weichen für die nächsten Jahre. Turnusmäßig standen Vorstandswahlen an. MarkusPakulat kandidierte aus beruflichen und persönlichen Gründen nicht mehr für den Vorsitz, und Reinhard Teloy wollte nach 18 Jahren seine Arbeit im Vorstand abschließen. In den Wahlen gab es jeweils große Mehrheiten oder auch Einstimmigkeit für Peter Helbing als neuen Vorsitzenden, Markus Pakulat als Stellvertreter und Marion Schumacher als Kassiererin, ebenso für die Beisitzer Felix Grohé, Franz-Josef Hauzirek, Hermann Heinemann (Schriftführer), Christiane Huß, Rainer und Uwe Priefert sowie Fynn Rievers. Als Delegierter im Unterbezirksausschuss wurde Hermann Heinemann wiedergewählt.