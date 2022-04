Veranstaltung der SPD-Fraktion im Landtag : Aengenvoort trifft Kanzler Olaf Scholz

Geldern Im Landtag zog die SPD-Fraktion Bilanz. Gäste der Veranstaltung waren auch die Kreis Klever Landtagskandidaten Lars Aengenvoort und Christin Becker.

Das Leitmotiv des Treffens im Landtag brachte Thomas Kutschaty auf einen kurzen, aber griffigen Nenner: „Eine Opposition ist immer auch eine Regierung im Wartestand. Wir wollten deshalb eine Opposition sein, die treibt, wo es zu langsam vorangeht, und die kooperiert, wo es geboten ist. Nun möchten wir wieder stärkste Kraft in NRW sein und mit unseren eigenen Konzepten und Ideen unser Land nach vorne bringen.“ Ein Anliegen, das auch die beiden Kreis Klever SPD-Landtagskandidaten Lars Aengenvoort aus Geldern und Christin Becker voll und ganz unterstützen. „Wir möchten das Land NRW wieder aus eigener Kraft gestalten können. So wie es in unserem Land in den letzten Jahren lief, war es nicht gut genug“, so Christin Becker, die Kandidatin für den nördlichen und rechtsrheinischen Kreis Kleve. „Wir wollen nicht jammern, was alles schief lief, sondern einfach anpacken und es besser machen. Und das heißt auch, Politik vor allem für die breite Mehrheit in unserem Land machen. Und nicht nur für die Wenigen“, so Lars Aengenvoort, der Kandidat für den Südkreis.